Barcelona-EQU x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians vai até o Equador para encarar o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no estádio Estádio Monumental, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. O Timão chega após passar sufoco, mas eliminar a Universidad Central, da Venezuela. Já os equatorianos eliminaram seus compatriotas, o El Nacional, na fase anterior.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, da ESPN e do Disney+.

Como chega o Barcelona-EQU

O Barcelona é o líder do Campeonato Equatoriano, com 100% de aproveitamento: três vitórias em três rodadas. No último final de semana, o time goleou o Libertad por 4 a 1, fora de casa, com uma formação repleta de reservas visando o Corinthians. Contudo, o técnico Segundo Castillo, terá muitos desfalques para este embate. Afinal, o atacante Christian Solano sofreu uma lesão no joelho direito e o lateral-direito Byron Castillo teve uma entorse no joelho esquerdo. Assim, eles se juntaram a Jesús Trindade, Aníbal Chalá, Joao Rojas e Felipe Caicedo, no departamento médico.

Como chega o Corinthians

O Corinthians chega em grande fase na temporada, após engatar 11 jogos de invencibilidade e se classificar para a semifinal do Campeonato Paulista. Contudo, o técnico Ramón Díaz terá dois desfalques para o embate. Afinal, Raniele, com uma lesão na coxa direita e Igor Coronado, com uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita estão fora e sequer viajaram para o Equador. Contudo, o treinador argentino deve repetir a equipe que venceu a Universidad Central na semana passada. Nomes como André Ramalho, João Pedro Tchoca e Rodrigo Garro foram preservados contra o Mirassol no fim de semana e devem retornar ao time em Guayaquil.

BARCELONA-EQU X CORINTHIANS

Jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores

Data e horário: 05/03/2025, às 21h30

Local: Estádio Monumental de Guayaquil (EQU)

BARCELONA-EQU: Contreras; Vargas, Rangel, Campi e Pineida; Arroyo e Quiñónez, Bryan Carabalí, Jandry Gomez e Janner Corozo; Cortez. Técnico: Segundo Castillo.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Angileri; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.