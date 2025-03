Com baixas, Fluminense desembarca em Caxias do Sul para Copa do Brasil

O Fluminense desembarcou em Caxias do Sul na noite desta terça-feira (4) para enfrentar o time da casa pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto, aliás, está marcado para esta quarta, às 19h (de Brasília), no Estádio Francisco Stédile, o Centenário.

O time carioca chegou à cidade com baixas importantes. Afinal, Thiago Silva, Lima e Lezcano estavam ausentes na delegação do Tricolor. Por outro lado, Isaque retorna entre os relacionados da equipe.

Dentre as baixas, Thiago Silva segue em recuperação de uma lesão no calcanhar e será preservado. Lima, com incômodo na panturrilha, permanece em tratamento. Por fim, Lezcano ainda não foi regularizado.

Confira os relacionados para Caxias do Sul x Fluminense

– Goleiros: Fábio, Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga;

– Laterais: Renê, Gabriel Fuentes, Guga, Samuel Xavier;

– Zagueiros: Ignácio, Thiago Santos, Freytes;

– Volantes: Bernal, Martinelli, Hércules, Otávio, Nonato;

– Meias: Lavega, Arias, Isaque;

– Atacantes: Cano, Canobbio, Keno, Everaldo, Paulo Baya, Serna, Riquelme.