Sport x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Lucas Lima volta a ser opção no banco do Sport - (crédito: Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

O Sport vai receber o CRB nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação do Grupo A, com nove pontos e, portanto, briga pela liderança. Por outro lado, o Galo está na quarta posição, com seis, e quer se firmar no G4. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco, e do Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil.

Como chega o Sport

Com uma campanha consistente, o Leão demonstra força tanto no cenário regional quanto no estadual. A vitória sobre o Decisão confirmou sua presença na semifinal do Pernambucano, enquanto os bons resultados na Copa do Nordeste mantêm o time bem posicionado na tabela. Apesar do revés na Copa do Brasil, o Sport segue focado em suas principais competições, buscando assegurar a classificação para a próxima fase.

O técnico Pepa seguirá com o rodízio de jogadores para o duelo. As baixas da equipe são Rafael Thyere, que se recupera de cirurgia na região lombar, e Barletta, que está em tratamento de entorse no tornozelo. Por outro lado, Zé Lucas, convocado à Seleção Sub-17, e Lucas Lima, que estava na transição na última partida, voltam a ser opção do treinador.

Como chega o CRB

O time alagoano vem demonstrando bom desempenho na temporada, equilibrando a disputa na Copa do Nordeste com boas atuações no Estadual. A goleada sobre o CEO e a vitória contra o Penedense garantiram presença na final do Campeonato Alagoano. Enquanto isso, na quarta posição no torneio regional, o Galo segue na luta por uma vaga no mata-mata.

Para o duelo, alguns jogadores disputam vaga, como Nathan Melo com Lucas Kallyel. Além disso, Danielzinho e Vinícius Barata também brigam por uma vaga na equipe. O recém-contratado Mikael, ex-Sport, deve estrear apenas na Série B. Por outro lado, o lateral-direito Hayner, ex-Santos, já pode entrar em campo pelo Galo.

SPORT X CRB

Copa do Nordeste 2025 – 5ª rodada

Data e horário: 05/03/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

SPORT: Thiago Couto; Di Plácido, João Silva, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Fabricio Domínguez e Hyoran; Lenny Lobato (Carlos Alberto), Pablo e Gustavo Maia (Romarinho). Técnico: Pepa

CRB: Matheus Albino; Hayner, Luís Segovia, Henri e Willian Bahia; Higor Meritão, Lucas Kallyel (Nathan Melo), Danielzinho (Vinícius Barata) e Gegê; Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Francisco de Assis da Hora e Débora Rayane Fernandes Martins (RN)

VAR: –

Onde assistir: TV Jornal (TV aberta em Pernambuco) e Premiere (pay-per-view)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.