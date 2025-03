Rosas campeã, Gaviões em 3º e Mancha rebaixada; confira o resultado do Carnaval de SP

A Rosas de Ouro conquistou o título de campeã do Carnaval de São Paulo nesta terça-feira (4), após apuração emocionante no Sambódromo do Anhembi. A vitória, aliás, se confirmou apenas na última nota, evolução. A escola somou os mesmos 269,8 pontos que a Tatuapé, que perdeu no desempate.

A briga era com a Águia de Ouro, que liderava. Mas exatamente no último quesito, evolução, perdeu cinco décimos e terminou em sétimo. Das escolas ligadas ao futebol, a corintiana Gaviões da Fiel terminou em terceiro lugar, com 269,7. Já a são-paulina Dragões da Real ficou com 269,6, em sexto lugar. A Mancha Verde, com 268,9, ficou em último e caiu para a Segundona.

A Rosas de Ouro foi a sexta a entrar na avenida na primeira noite dos desfiles, mostrando a história dos jogos e como eles influenciaram a humanidade ao longo dos anos. Com o enredo “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada”.

O título vem após 15 anos de jejum. Assim, a escola azul e rosa conquistou sua oitava vitória no carnaval da capital paulista. Rosas, portanto, já venceu em 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994 e 2010.

Gaviões da Fiel bateu na trave

A escola associada à torcida organizada do Corinthians apostou no enredo “Irin Ajó Emi Ojisé, retratando máscaras africanas. Assim, ficou em terceiro lugar, com 269,7 pontos, apenas um décimo atrás da grande campeã. Elamentando muito.Perdeu dois décimos no samba enredo, um dos mais populares do ano

Dragões da Real em sexto

A são-paulina Dragões da Real teve como enredo “Aquarela”, música icônica de Toquinho. Mas se deu mal no quesito alegoria, onde perdeu dois décimos e, com isso, praticamente saiu da disputa, ficando em posição intermediária. Vale citar que, pela tradição dos jurados paulistas, as escolas perdem pouquíssimos pontos.

Praticamente todas as notas variam entre 9,8 e 10 (bem diferente dos desfiles do Rio) e, com o descarte, é comum o triplo 10, o que faz as escolas terminarem muito próximas. Por isso, a Dragões, com 269,6, apenas dois décimos atrás da campeã, terminou em sexto.

Mancha Verde rebaixada

A Mancha Verde, escola ligada à torcida organizada do Palmeiras, sofreu um duro golpe ao ser rebaixada para o Grupo de Acesso I com o enredo “Bahia, da Fé ao Profano”. O resultado marca um contraste com sua trajetória recente, que inclui o vice-campeonato de 2023 e a quinta colocação em 2024. Teve 268,9,perdendo décimos em vários quesitos.

Este é o terceiro rebaixamento da Mancha Verde em sua história no Carnaval paulistano. A agremiação já havia descido para o Grupo de Acesso em 2013 e 2015. Dessa vez, problemas nos quesitos Enredo, Mestre-Sala, Porta-Bandeira e Evolução foram determinantes para a perda de pontos cruciais.

