Com gol polêmico nos acréscimos, Aparecidense avança na Copa do Brasil

Aparecidense, de azul, segura o Cascavel e, com gol no fim, avança na Copado Brasil

A Aparecidense é a primeira classificada para a terceira fase da Copa do Brasil-2025. Afinal, nesta terça-feira, 4/3, no Aníbal Batista em Aparecida de Goiânia, o time da casa venceu o FC Cascavel, do Paraná, por 1 a 0. E foi um gol chorado, dramático e polêmico. Higor Leite marcou aos 49 minutos do segundo tempo.

A Aparecidense, que já tinha somado R$ 1,8 milhão em premiações pela participação na primeira e nesta segunda fase, agora vai à terceira e abocanha mais R$ 2.315.250. E pela primeira vez vai à terceira fase da competição. O Cascavel está eliminado. Assim, termina sua participação com uma premiação total de R$ 1,8 milhão.

Como a Aparecidense venceu

A Aparecidense, que quase foi rebaixada no Goianão (se garantiu como primeira fora do Z2 na última rodada), começou o jogo atuando de forma inconsistente e nervosa. O Cascavel foi superior no primeiro tempo e quase saiu na frente em duas oportunidades que foram na trave: um chute de Matheus Alcântara e outro de Libânio.

No segundo tempo, quem mandou na trave foi a Aparecidense, em chute de João Carlos. Mas tudo indicava que a decisão iria para as penalidades. Contudo, aos 49 minutos, após cruzamento da esquerda, aparentemente com um jogador da Aparecidense impedido, houve confusão na área e a sobra ficou com Igor Leite. 1 a 0. O cascavel ainda teve um aatque que nçao deu em nada. Goianos seguem vivos.

“Um gol desse foi muito importante. O time nunca tinha passado para a terceira fase”, disse Higor Leite, eufórico pelo gol em cima da hora e pela classificação.

