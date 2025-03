Corinthians não vence uma equipe equatoriana há 13 anos

O Corinthians encara o Barcelona-EQU nesta quarta-feira (05/3), às 21h30, no estádio Banco Pichincha, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. O Timão tenta trazer uma boa vantagem para a Neo Química Arena, mas para isso precisa quebrar um tabu. Afinal, o clube do Parque São Jorge não vence uma equipe do Equador há 13 anos.

A última vez foi em 2012, também pela Libertadores. O Timão venceu o Emelec por 3 a 0, no Pacaembu e avançou na competição onde terminaria com o título. Depois disso, foram mais quatro confrontos contra equatorianos e nenhuma vitória.

Curiosamente, os quatro embates aconteceram contra o Independiente Del Valle. Em 2019, pela Copa Sul-Americana, o Corinthians encarou os equatorianos pela semifinal do torneio continental. Em Itaquera, derrota por 2 a 0. Já no Equador, um empate em 2 a 2 e o Alvinegro ficou fora da decisão.

Já em 2023, o Corinthians reencontrou o Independiente Del Valle, desta vez na fase de grupos da Libertadores. Contudo, mais duas derrotas: 3 a 0 no Equador e 2 a 1 na Neo Química Arena.

Aliás, se contarmos apenas os jogos que aconteceram no Equador, o jejum é ainda maior. A última vitória do Corinthians no país foi pela fase de grupos da Libertadores de 2000. Triunfo por 2 a 0 em cima da LDU, há 25 anos atrás.

Agora, o Timão tenta acabar com esse jejum contra o Barcelona de Guayaquil. Curiosamente, será a primeira vez que as equipes se enfrentam na história. Mas já decidindo uma vaga para a fase de grupos da Libertadores.

