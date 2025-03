Palmeiras muda postura, faz janela agressiva e gasta mais que o dobro do ano passado

Desde o início da janela de transferência de 2025, o Palmeiras já havia avisado que seria bastante agressivo. Com o encerramento do período de contratações, o Verdão concretizou o que prometeu. Afinal, foram R$ 435 milhões investidos em sete reforços e o maior movimento da história do futebol brasileiro.

A falta de títulos expressivos em 2024, aliado a pedidos constantes de Abel Ferreira por jogadores, fez o Palmeiras mudar sua postura no mercado. A diretoria apostava antes em jogadores promissores, baratos e com potencial para revenda. O movimento deu certo por alguns anos, mas o desempenho na temporada anterior pesou, já que a equipe conquistou apenas o Paulistão, caiu cedo na Libertadores e na Copa do Brasil e deixou o tricampeonato brasileiro escapar nas rodadas finais.

Assim a metodologia do Palmeiras mudou. As chegadas de Paulinho e Torres, já no começo do ano, empolgou os torcedores que ficaram esperançosos com a temporada. Contudo, a euforia virou preocupação após a diretoria sondar Andreas Pereira e Claudinho e as duas conversas melarem.

A pressão sobre Leila e o diretor de futebol Anderson Barros aumentou após a negativa da dupla. A torcida começou a pressionar por contratações de peso, como prometido pela presidente do Verdão. As chegadas do volante Martínez e dos zagueiros Micael e Fuchs não aliviaram a situação, e o Palmeiras sabia que precisava fazer algo a mais.

Palmeiras faz a contratação mais cara do Brasil

Em uma verdadeira novela e no último dia de janela, o Palmeiras fechou a contratação de Vitor Roque por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), a contratação mais cara da história do Brasil. A transferência deu uma resposta definitiva para a sua nova postura de reforços. Para completar o elenco, o Verdão acertou a compra de Lucas Evangelista na última terça-feira por 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões).

Para efeito de comparação, o Palmeiras gastou R$ 192,3 milhões em oito contratações no ano passado. Já em 2025, este valor equivale mais que o dobro. Muito por conta do Super Mundial de Clubes. Afinal, o Verdão sabe que precisa de um time competitivo e forte para disputar o principal torneio da temporada.

