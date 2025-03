Astro do Newcastle se torna vítima de gangue e tem casa invadida na Inglaterra

O atacante Alexander Isak, do Newcastle, entrou para lista de vítimas do “grupo profissional de ladrões viajantes”, que promovem roubos em mansões de jogadores. De acordo com relatos colhidos num tribunal, nesta quarta-feira, 5, o jogador teve sua casa em Northumberland, no Nordeste da Inglaterra, invadida pelos criminosos.

A gangue arrombou uma das portas de vidro da mansão para levar joias, produtos de grife e roupas de valor de mais de um milhão de euros. Além disso, os criminosos também roubaram o carro no modelo Audi do jogador, que não estava na residência no momento da invasão. O veículo acabou abandonado mais tarde.

O promotor Dan Cordey disse que Isak saiu de casa entre 16h e 22h do dia 4 de abril de 2024 e só descobriu a invasão quando retornou. “A gangue era composta por uma mulher e três homens. Dois desses homens e uma mulher admitiram sua participação, com declaração de culpa”, esclareceu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.