Bidon revela conversa para conter ‘afobação’ antes de duelo na Libertadores

O Corinthians encara o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (05/3), às 21h30, fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. Apesar de ser a primeira partida do encontro, o lema no Timão é um só. Não passar pelo mesmo sofrimento que foi na fase anterior. Pelo menos é o que garante o volante Breno Bidon.

Na segunda fase prévia da Libertadores, o Timão teve pela frente a Universidad Central, da Venezuela. Apesar de ser considerado muito favorito no combate, o Corinthians empatou em 1 a 1 fora de casa e venceu por 3 a 2 na Neo Química Arena, com o gol da vitória nos minutos finais. Na visão do volante, o embate contra os venezuelanos serviu como aprendizado. Tanto que o Alvinegro conseguiu corrigir os erros já nas quartas de final do Paulistão, contra o Mirassol.

“A gente conversou bastante sobre isso, às vezes a gente queria atacar muito rápido e não usava nosso melhor elemento: a posse de bola, dominar o jogo. Ainda mais na arena, com a torcida em peso. Às vezes a gente ficava afobado demais. Ajustamos no jogo das quartas contra o Mirassol, isso só vem melhorando, conversamos bastante para que isso aconteça”, disse Breno Bidon, em entrevista ao ‘Globo Esporte’

“Acredito que foi uma partida difícil lá na Venezuela, saímos com empate com gostinho de derrota. Sabíamos da nossa capacidade, mas não conseguimos fazer bom jogo, a postura da equipe não foi das melhores. Trabalhamos para isso. Com certeza a postura amanhã será diferente, corrigimos os erros e chegaremos prontos para a partida de amanhã”, completou.

