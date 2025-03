Botafogo usou aplicativo que conecta clubes para emprestar Matheus Nascimento

A tecnologia ajudou o Botafogo a concluir um dos seus negócios na última janela de transferências. O empréstimo do atacante Matheus Nascimento ao Los Angeles Galaxy, aconteceu por meio de um aplicativo que reúne 800 clubes de 60 países diferentes.

Lançado em 2017, o portal TransRoom foi desenvolvido no Reino Unido e facilita o contato entre clubes e agentes de jogadores. Por lá, os clubes anunciam características dos atletas, como idade, pé dominante e preço.

O Botafogo possui parceria com o aplicativo desde 2021. No caso de Matheus Nascimento, o clube entendia que a MLS era um bom lugar para o atacante ganhar tempo de jogo e se desenvolver. Além do Galaxy, outros clubes da liga tiveram interesse no jogador.

Matheus Nascimento surgiu como uma promessa alvinegra, estreando no profissional com 16 anos, mas nunca conseguiu se firmar no time principal. Ao todo, atuou em 96 partidas, com 12 gols marcados. Neste ano, atuou em cinco jogos do Carioca e balançou as redes uma vez. O empréstimo vai até o final de 2025 e o Galaxy possui opção de compra.

