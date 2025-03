São Paulo não cai em uma semifinal de Paulistão há sete anos

O São Paulo concentra todas suas atenções para o duelo contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira (10/3). As equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 21h35, pela semifinal do Campeonato Paulista. Assim, mirando voltar a uma final de Estadual, o Tricolor também carrega o peso de não cair nesta fase da competição há sete anos.

A última vez que o São Paulo perdeu uma semifinal de Campeonato Paulista foi em 2018. Na ocasião, o Tricolor venceu o Corinthians por 1 a 0, no Morumbis, mas perdeu pelo mesmo placar em Itaquera, no jogo de volta. Nos pênaltis, o Timão levou a melhor e foi para a final. Desde então, toda vez que o Soberano chegou nesta fase do torneio avançou para a decisão.

Contudo, isto aconteceu apenas três vezes neste período. Em 2019, o São Paulo eliminou o Palmeiras nos pênaltis e avançou. Já em 2021, quando conquistou o título, despachou o Mirassol com um triunfo por 4 a 0na semifinal. Por fim, em 2022, o Tricolor ganhou do Corinthians por 2 a 1 no Morumbis e foi para a decisão.

Já em 2020, 2023 e 2024, a equipe foi eliminada nas quartas de final do torneio. Assim, não teve a oportunidade de disputar a semifinal do Campeonato Paulista.

Agora, o São Paulo terá a missão de manter a escrita de avançar em semifinais de Paulistão. Para isso enfrenta também um de seus grandes fregueses em mata-mata. Afinal, o Tricolor já enfrentou o Palmeiras em duelos eliminatórios 22 vezes e levou a melhor em 17 oportunidades.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.