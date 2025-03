Jornalista detalha ‘bandeira branca’ entre Gerard Piqué e Shakira: ‘virando amigos’

Gerard Piqué e Shakira enfrentaram um prolongado período de turbulência no pós-divórcio até gozarem, agora, da serenidade na relação. Ao que tudo indica, o ex-casal enfim superou os conflitos judiciais envolvendo os filhos e estão mais abertos ao convívio um com o outro – ao menos no que diz respeito às crianças. Já os ferimentos da ligação pessoal ainda são visíveis, especialmente na cantora, mas há quem aposte numa amizade entre eles muito em breve.

Das jornalistas mais conceituadas no assunto em questão, Pilar Vidal detalhou um pouco mais sobre a ‘nova relação do casal’ durante a edição desta quarta-feira, 5, do programa ‘Espejo Público’. A comunicadora afirmou que “alguém muito próximo da cantora disse que não há nenhum conflito com Gerard neste momento. Tudo está bem resolvido”. Ela ainda garantiu que o ex-jogador já pode “ver os filhos quando quiser”.

“Do que havia para o que há agora, bem, vamos lá. Agora eles perceberam que, aconteça o que acontecer, tudo se faz pelos filhos (…). Isso acontece em todos os divórcios: primeiro, querem se matar e, depois, acabam ficamos amigos. E é isso que vai acontecer com eles justamente por causa dos filhos”, completou.

Disputa judicial pelos filhos

O ex-casal travou uma verdadeira guerra judicial sobre a guarda dos filhos, Milan e Sasha, em meio ao complexo processo de divórcio. Inicialmente, Shakira exigiu que o ex-zagueiro não viajasse aos Estados Unidos com a nova namorada, pivô da separação, ou sua mãe, que supostamente acobertava as traições.

Gerard recebeu o direito de passar dez dias por mês com os filhos no acordo inicial, mas pediu para diminuir o tempo de visitação meses depois. Informações do jornalista espanhol Colate Vallejo-Nágera revelaram à época que o empresário quebrava constantemente o combinado com a justiça e cumpria apenas três visitas mensais.

As crianças moram com a mãe em Miami, enquanto o pai permanece em Barcelona com a namorada. A ponte aérea e o período à disposição dos filhos serviram de argumento para Piqué solicitar a mudança no acordo, alegando que o prazo atrapalhava seus compromissos profissionais.

Indiretas a Gerard Piqué

Shakira transformou o luto do divórcio na “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que tem percorrido países da América do Sul em 2025. Trata-se da primeira turnê da artista após hiato de sete anos e refere-se ao 12º álbum da cantora, com músicas basicamente pautadas no exaustivo e penoso divórcio.

A artista chegou, inclusive, a soltar indiretas ao ex durante as apresentações. Sem mencionar nomes, ela citou que se “mudou para um país socialista” e que “até aprendeu sobre futebol” por causa “da pessoa em questão”.

“Por você, eu renunciei tudo que tinha e me mudei para um país socialista. Só para estar com você, claro. Lixei minhas unhas para que não te machucassem, ainda perdi aqueles quilos extras… e aprendi sobre futebol. Isso tudo para que você pudesse ficar. Mas você não fez e nem vai”, introduziu Shakira antes de voltar a cantar.

A tour recebe o nome da primeira música lançada após o divórcio com o ex-Barcelona, com quem foi casada por 12 anos. “As mulheres não choram, elas faturam”, diz um trecho da canção que também faz referências à namorada de Gerard (tida como pivô da separação) e à ex-sogra.

