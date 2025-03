Fernando confiante em sucesso do Inter na final do Gauchão: ???Sabemos da nossa força???

Fernando, um dos líderes do elenco do Internacional se aprofundou no peso desta final e do clássico para a equipe - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional volta a uma decisão de Campeonato Gaúcho após quase quatro anos. Assim, o experiente meio-campista Fernando, um dos líderes do elenco, também fez o papel de porta-voz de seus companheiros.

Dessa forma, em entrevista coletiva, ele expôs a confiança do grupo de que alcançariam o objetivo do clube no Estadual.

“Sabemos da nossa força e tudo o que queremos agora é vencer esse Gauchão”, pontou o volante.

Peso do clássico para o Internacional

O retorno a uma final de Gauchão é exatamente em um Gre-Nal. O Grêmio, aliás, foi o último adversário que o Inter enfrentou em uma decisão do Estadual, que ocorreu em 2021. Assim, Fernando detalhou o peso que o clássico tem para o Colorado, principalmente sendo em caráter decisivo.

“Clássico é um jogo especial, tanto para os jogadores, quanto para a torcida. Queremos sempre ganhar e dar alegria ao torcedor. Sabemos que é final, que é diferente. Vamos entrar preparados e concentrados. É na casa deles, mas queremos ganhar lá também”, frisou o meio-campista.

Ascensão meteórica do jovem Victor Gabriel

O defensor Victor Gabriel é a principal surpresa no Internacional neste início de temporada. Isso porque o jovem aproveitou as chances com a escassez de opções com boas performances e se consolidou como titular. Ao ser questionado sobre a promessa, Fernando citou algumas valências do companheiro e celebrou o crescimento do mesmo.

“É um menino muito humilde, que está querendo aprender. Tem muito talento, é muito bom jogador. Tem muita qualidade e estou muito feliz por ele estar fazendo um grande campeonato”, concluiu o volante.

Inter e Grêmio abrem a disputa pelo título do Campeonato Gaúcho no próximo sábado (08), às 17h45 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Como o Colorado teve a melhor campanha da fase de grupos da competição, terá a vantagem de decidir a competição como mandante. Ainda não há uma definição de data e horário do confronto, que ocorrerá no Beira-Rio.

