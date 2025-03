Hospital retira sedação parcial, e jogador do Bragantino respira com ajuda de aparelhos - (crédito: Divulgação/Prefeitura de Americana)

O Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), iniciou a retirada da sedação de Pedro Severino, do Bragantino, na madrugada desta quinta-feira, 5. Segundo o boletim médico, o jogador do sub-20 respira 100% com ajuda de aparelhos e seu estado permanece gravíssimo.

O diretor técnico da unidade afirmou que o caso de Severino é inédito em seus 41 anos de profissão. Isso porque, apesar de fazer parte do protocolo, o mais comum é que, a partir do início da retirada da sedação, o quadro evolua a óbito – o que não está descartado diante do quadro gravíssimo.

A retirada da sedação ocorre de forma parcial e faz parte do procedimento para confirmar morte cerebral, que pode ter duração de até 24 horas após abertura do protocolo.

Abertura do protocolo

O Hospital Municipal de Americana comunicou, no fim da tarde de ontem, 4, o início dos procedimento para confirmar morte encefálica de Severino, de 19 anos. O jovem da base do Bragantino chegou à unidade inconsciente e em estado gravíssimo.

“O que deve ocorrer para confirmação da morte encefálica. Além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente estará submetido a um teste de apneia e a exames complementares. Esse procedimento pode ter duração de até 24 horas após a abertura do protocolo, que aconteceu às 16h30”, destacou a unidade de saúde, em nota.

Severino pertence ao Botafogo-SP até dezembro de 2027, mas está emprestado ao Bragantino – em negociação firmada há cerca de uma semana.

