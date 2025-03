Boston River-URU x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (06), o Bahia enfrentará um grande desafio pela terceira fase da Libertadores, no jogo de ida da competição. A equipe medirá forças com o Boston River, do Uruguai, no tradicional estádio Centenário, em Montevidéu (URU). A partida começa às 21h30 (de Brasília). O vencedor, portanto, garante vaga na fase de grupos do torneio internacional.

Onde assistir

O serviço de streaming Paramount+ transmite ao vivo.

Como chega o Boston River

Diferente da primeira participação na Libertadores, o Boston River faz, atualmente, sua melhor campanha na competição e, por isso, chega embalado para tentar avançar à fase de grupos. Assim, o time aposta nos gols de Valentín Adamo para surpreender o Tricolor de Aço. Além disso, ele será municiado por Felipe Chiappini e Manuel Gutiérrez.

O técnico da equipe uruguaia é o brasileiro Jadson Viera, que, até o momento, soma duas derrotas e dois empates no campeonato nacional. No entanto, a equipe teve oito dias de descanso antes do confronto, o que pode ser um fator positivo.

Como chega o Bahia

Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia eliminou o The Strongest na fase anterior ao vencer por 3 a 0 em Salvador, após um empate fora de casa. Agora, o time terá força máxima à disposição e, aparentemente, sem dúvidas para o jogo decisivo da Libertadores. Dessa forma, o ataque será formado por Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez, enquanto Everton Ribeiro comandará o meio-campo.

No entanto, é importante destacar que, em seu último jogo, o Bahia foi derrotado pelo Jacuipense na primeira semifinal do Campeonato Baiano, o que pode servir de alerta para a equipe.

BOSTON RIVER X BAHIA

3ª fase da Copa Libertadores da América – jogo de ida

Local: Estádio Centenário, Uruguai

Data e horário: quinta-feira, 06/03/2025, às 21h30 (de Brasília)

BOSTON RIVER: Bruno Antúnez; Juan Manuel Acosta, Marcos Gómez, Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera, Guilermo López, Baltasar Barcia, Felipe Chiappini e Manuel Gutiérrez; Valentín Adamo. Técnico: Jádson

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Juan Gabriel Benitez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR:Ulises Mereles (PAR)