Ceará x América-RN: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (06), o Ceará enfrenta o América de Natal pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O duelo será no Estádio Presidente Vargas, casa do Vozão. As equipes buscam a classificação para a próxima fase e farão um confronto direto por vaga. A partida começa às 19h (de Brasília).

Onde assistir

O canal Premiere transmite ao vivo, com imagens.

Como chega o Ceará

Em quinto lugar, com quatro pontos, o Ceará encara o jogo como decisivo, já que o adversário está à sua frente. Sob o comando de Léo Condé e agora reforçado pelo atacante Pedro Raul, que voltou a marcar após 45 dias, o Vozão contará com o apoio da torcida para vencer. Campeão em 2023, a equipe busca repetir o feito agora em 2025.

Como chega o América de Natal

Em terceiro lugar, o América precisa ao menos de um empate para seguir no G4 e se aproximar da vaga na fase seguinte. O time, portanto, está sob novo comando: Moacir Júnior retorna ao clube e encontra a equipe em baixa, afinal, foi eliminada da Copa do Brasil ainda na primeira fase. Sua reestreia será justamente contra o Ceará. O veterano Ricardo Bueno é a esperança de gols da equipe.

CEARÁ X AMÉRICA

5ª rodada da Copa do Nordeste

Local: Estádio Presidente Vargas, Ceará

Data e horário: quinta-feira, 06/03/2025, às 19h (de Brasília)

CEARÁ: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes, Matheus Bahia; Richardson, Lourenço, Lucas Mugni; Fernandinho, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Leo Conde

AMÉRICA: Renan Bragança, Ricardo Luz (Lucas Mendes), Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Ferreira, Antônio Villa, Souza e Ítalo Melo; Thiaguinho e Ricardo Bueno. Técnico: Moacir Jr

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Paulo de Tarso Bregalda Gussen

VAR: Nesta fase ainda não tem

