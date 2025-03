Organizada do Palmeiras impõe condição para não invadir campo em clássico

Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar na próxima segunda-feira (10) pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida será no Allianz Parque e o líder da torcida organizada do Verdão impôs uma condição para não invadir o campo durante o confronto.

Segundo ele, se algum jogador do time adversário fizer um gol e comemorar chutando a bandeirinha de escanteio, onde fica o escudo do Palmeiras, a torcida dos donos da casa vai invadir o campo. No entanto, segundo Marcelo, a invasão seria em forma de protesto, sem nenhum tipo de agressão, uma vez que já cobrou a proibição desse tipo de comemoração.

“Eu vi torcedores dizendo que liberariam chope caso chutassem a bandeira do Palmeiras dentro do campo. Eu, como palmeirense, estou avisando: ou vocês conversam com jogador e impõem uma regra nisso, ou convoco todo palmeirense, caso chutarem a bandeira, que invadam o campo, sem agressão e vamos ficar todos sentados dentro do campo. Recado a todos os órgãos públicos porque é uma falta de respeito, deselegância, isso gera morte, gera tragédia. Chutou a bandeirinha com símbolo do Palmeiras, a gente invade o campo e vamos sentar”, garantiu Marcelo Lima, presidente da Torcida Uniformizada do Palmeiras.

Veiga fez, mas aqui não

Marcelo ainda disse que não se importa caso percam o mando de campo e não aceita o argumento de Raphael Veiga ter feito isso, pois tinham o direito de reclamar, mas ninguém reclamou.

“Dane-se que perca o mando de campo, pior é alguém chutar o nosso símbolo. ‘Ah, o Veiga fez isso’. Eles não reclamaram porque não quiseram. Eu estou me sentindo prejudicado e e convoco o torcedor palmeirense. Que as autoridades comuniquem os jogadores que os jogadores fazendo isso estão incitando a violência. Chutar a bandeirinha é chutar minha cara, minha alma, meu espírito. Para depois não querer fugir de campo novamente. Chutou a bandeira, vamos invadir o campo, sim”, reforçou.

Organizada do Palmeiras x Organizada do São Paulo

A declaração de Marcelo é uma resposta referente a uma declaração do líder da Independente, maior organizada do São Paulo, que após a classificação da equipe sobre o Novorizontino, afirmou que “liberaria o chope” caso a equipe elimine o Palmeiras na casa do rival e Luciano chute a bandeirinha do Morumbi.

“Se eliminar eles no chiqueiro, chutar a bandeirinha e disser: ‘Estão mais calmos?’, eu vou liberar o chope aqui no Morumbi. Pode colar geral”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.