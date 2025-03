São Paulo vive expectativa por retorno de Luiz Gustavo na semifinal

O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira (05/3) e iniciou sua preparação para o duelo contra o Palmeiras. As equipes duelam na próxima segunda (10/3), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. E, para a partida, o Tricolor vive a expectativa do retorno de Luiz Gustavo.

O volante se recupera de uma fratura de um dedo do pé esquerdo sofrida ainda durante a pré-temporada. Luiz Gustavo é visto como um substituto natural de Pablo Maia, um dos pilares do time, que sofreu uma lesão no tornozelo e precisou passar por cirurgia recentemente. Ele deixou o departamento médico na última semana e voltou a treinar com os companheiros.

O São Paulo espera contar com o jogador na lista de relacionados para o Choque-Rei. Apesar de estar voltando agora, a comissão técnica de Luis Zubeldía deve ter o jogador ao menos no banco de reservas. Assim, a tendência é que o treinador repita a formação utilizada contra o Novorizontino.

Nas quartas de final do Paulistão, sem Pablo Maia, Zubeldía decidiu escalar Marcos Antônio no meio de campo ao lado de Alisson. Contudo, como os dois não têm a característica de marcação, o treinador optou por mandar a campo uma equipe com três zagueiros, reforçando seu sistema defensivo. O esquema deu certo também contra o São Bernardo, pela última rodada da fase de grupos do Estadual.

A semifinal estará sendo disputada em jogo único, no Allianz Parque. Assim, se terminar empatada no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

