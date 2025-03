Fortes chuvas em Guayaquil preocupam Barcelona-EQU e Corinthians

Um alerta foi ligado para o duelo entre Corinthians e Barcelona-EQU, nesta quarta-feira (05/3), pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. Mas nada sobre o adversário do Timão. Mas, sim, com as condições climáticas. Isso porque a cidade de Guayaquil vem sofrendo com fortes chuvas desde o início da semana.

O cenário preocupa especialmente por conta da localização do estádio Monumental de Guayaquil, situado a oeste do centro da cidade, uma área propensa a alagamentos. Além disso, o gramado do estádio não possui um sistema de drenagem considerado eficiente, o que pode impactar diretamente as condições da partida.

Na manhã desta quarta-feira, diversos pontos da cidade registraram alagamentos, principalmente nas zonas norte e noroeste. As autoridades da cidade, inclusive, alertaram para os moradores ficarem atentos à previsão meteorológica e tomarem cuidado com as chuvas.

Devido à drenagem do gramado limitada no Monumental, o jogo corre o risco de não acontecer nesta quarta-feira. Isso poderia prejudicar o Timão, já que a equipe tem o duelo contra o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista, marcado para domingo (09/3).

