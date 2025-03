Grêmio se preocupa com ausência de Quinteros em finais do Gauchão

O Grêmio corre o risco de não ter o técnico Gustavo Quinteros disponível para os dois Gre-Nais da decisão do Campeonato Gaúcho. Isso porque há a possibilidade de julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) dar uma ampla punição ao profissional depois de ele receber cartão vermelho. Ainda se espera a formalização da acusação contra o comandante.

Em dois meses de trabalho no Imortal, o treinador argentino já alcançou a sua primeira final. Contudo, ele já é um desfalque confirmado na partida de ida da decisão do Estadual, exatamente pelo cartão vermelho que recebeu no jogo de volta da semifinal diante do Juventude. Na ocasião, ele foi expulso depois de agredir o atacante Ênio. Ou seja, vai cumprir suspensão automática. Assim, a expectativa é de que o seu assistente Leandro Desábato fique responsável por orientar a equipe no primeiro Gre-Nal decisivo, na Arena.

Já a presença de Quinteros no clássico de volta da final depende do resultado de julgamento do TJD-RS. Importante ressaltar que o órgão retoma às atividades nesta quarta-feira (05), após o recesso de Carnaval. Como recebeu o cartão vermelho direto, há um posterior encaminhamento de uma acusação, que pode ocasionar uma extensa sanção. Tal cenário tem a influência de em qual artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva o episódio será atrelado.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda irá enviar a súmula do duelo entre o Imortal e Juventude à Procuradoria. Outro elemento importante é um relatório sigiloso do delegado que trabalhou na partida, Marcos Caduri, na oportunidade.

Grêmio traça planejamento para defesa de Quinteros

Tal ofício é relevante para que os procuradores examinem todas as ocorrências no jogo. Tanto episódios no campo, nos bastidores, como também administrativos para averiguar se houve irregularidades e se haverá posterior denúncia.

O Tricolor Gaúcho espera se haverá a formalização da acusação para traçar um planejamento de defesa de Quinteros. Com a concretização da punição, o clube vai se esforçar para contar com seu treinador no segundo Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho. O mais provável, aliás, é que o julgamento ocorra antes dessa segunda partida.

Vale relembrar que o árbitro Anderson Daronco registrou na súmula que o treinador do Grêmio invadiu o campo para fazer uma reclamação. Tal situação ocorreu depois do gol de Gustavo Martins, já nos acréscimos do embate, além da agressão ao atacante Ênio. A presença de Quinteros na entrevista coletiva e crítica ao regulamento podem agravar o cenário.

A propósito, o artigo 34 do Regulamento Específico do Gauchão impede que jogadores ou membros da comissão técnica que forem expulsos concedam coletiva. Em sua defesa, a equipe de assessoria do Imortal argumenta que o delegado do jogo autorizou a participação. Assim, a Procuradoria do TJD também irá examinar tais acontecimentos. Se não obtiver sucesso no julgamento, a tendência é de que Quinteros acompanhe os dois jogos das finais em cabines da Arena e do Beira-Rio.

