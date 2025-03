Cruzeiro avalia mudanças no setor de scout após alerta do treinador

O empresário Pedro Lourenço, proprietário de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, reconheceu um erro em sua gestão: o departamento de scout. Segundo o dono da Raposa, o alerta feito pelo técnico Leonardo Jardim é considerável. Ele destacou que o processo de captação não tem sido eficiente nos últimos tempos, além de haver falhas na utilização dos jovens da base.

“Quando o [Alexandre] Mattos contrata, ele não faz isso sem eu estar ciente. As maiores responsabilidades são minhas. Para contratar um jogador, é preciso analisar o scout dele. Não se pode contratar alguém que não está jogando. O Dudu, a gente já conhecia, o Gabigol também”, disse inicialmente em entrevista à “TV Bandeirantes”.

“O Mattos vai falar para mim: ‘Vou trazer o Everton Ribeiro’. Ele tem que trazer o scout para mim. Estamos pecando nisso. Tive uma conversa com o Jardim e estamos avaliando se há necessidade de trocar [as pessoas responsáveis pelo scout]. Se for o caso, vamos trocar”, acrescentou.

Pedro Lourenço, aliás, ainda destacou que Jardim tem total liberdade para realizar seu trabalho da melhor forma possível.

“A posição do Jardim é confortável, porque ele não tem nenhum jogador dele. Ele está à vontade para fazer o que precisa ser feito no Cruzeiro. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Saímos do Mineiro por falta de competência dos nossos jogadores. Está faltando equilíbrio no time”, completou Pedrinho.

Assim, para reforçar o elenco sem custos adicionais, Leonardo Jardim pediu ao departamento de scout relatórios semanais sobre o rendimento de atletas emprestados.

O Cruzeiro, afinal, contratou para a temporada jogadores de destaque no cenário nacional, como Dudu, Fabrício Bruno e Gabigol. O centroavante, por exemplo, ainda é uma decepção com a camisa da Raposa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.