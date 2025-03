Flamengo espera empresário para iniciar conversas por renovação com Arrascaeta

Arrascaeta é um dos destaques do time do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

O Flamengo deve iniciar em breve as conversas para uma renovação com o uruguaio De Arrascaeta. O empresário do camisa 10, Daniel Fonseca, já teve um encontro com o diretor de futebol, José Boto, na última segunda-feira (3), para conversar sobre o assunto. O português espera a proposta do agente nos próximos dias.

O atual compromisso entre jogador e clube termina em dezembro do ano que vem. Antes do diálogo desta semana, o representante sinalizou para os rubro-negros a intenção de firmar um contrato vitalício. A informação é do “Uol”.

No entanto, o Flamengo, à princípio, não tem intenção de renovar de forma vitalícia pela forma que será realizado o contrato. Além disso, existe mais 22 meses para o final do que está em curso. Por fim, o uruguaio conviveu com problemas físicos nas últimas temporadas. Entre 2023 e 2024, ele ficou fora perto de 190 dias por conta de lesões.

O Flamengo não tem pressa pela renovação de Arrascaeta. No momento, a prioridade é Pulgar (esse já está encaminhado) e Varela, ambos com contrato até dezembro deste ano. Além deles, o goleiro Matheus Cunha e o zagueiro Cleiton têm conversas em andamento com a diretoria e podem ter suas situações definidas em breve.

Arrascaeta: 300 jogos

Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Arrascaeta, aliás, alcançou a marca de 300 jogos e ganhará uma homenagem nesta quinta-feira do clube. Ele se tornou uma peça fundamental na equipe, contribuindo significativamente para as conquistas do time. Com 75 gols e 91 assistências, ele ajudou o clube a levantar 18 troféus, incluindo duas Libertadores e duas Copas do Brasil. A trajetória do camisa 10 tem momentos de brilho e sucesso, consolidando sua posição como um dos ídolos da torcida.

