Atlético-MG x Manaus, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Atlético e Manaus jogam nesta quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Mineirão, às 19h30. A eliminatória acontece em partida única, ou seja, quem vencer está classificado. Caso haja empate no tempo normal, a decisão, por fim, ocorrerá nos pênaltis.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A Jornada Esportiva terá início às 18h, com um pré-jogo sob o comando de Eduardo Rizatti. Ele também narra esta partida.

Não apenas Eduardo Rizatti estará nesta cobertura da Voz do Esporte. A transmissão também contará com as reportagens de David Silva e os comentários de Cleiton Santos.

