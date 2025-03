Audiência de Paquetá será esse mês; Federação inglesa busca banimento

Lucas Paquetá, que defende o West Ham, vai passar pela audiência sobre a acusação de apostas neste mês de março. Aliás, o julgamento vai durar três semanas, de acordo com a TV inglesa Sky Sports. Ele passa por uma investigação por má conduta.

A audiência, portanto, deve ser um dos processos judiciais mais longos da história da Federação Inglesa, entidade máxima do futebol inglês. O brasileiro foi acusado de violar regras de apostas em maio do ano passado.

Além disso, a TV inglesa informou que a FA, busca pela suspensão vitalícia de Paquetá. Vale ressaltar, no entanto, que o jogador nega todas as acusações contra ele.

O responsável pelo veredito final é um Comitê Independente e tanto Paquetá como a FA devem apresentar seus argumentos. Ademais, a Federação Inglesa e a defesa do jogador ainda têm o direito de recorrerem da decisão deste Comitê Independente.

Depois, outra comissão, o Comitê de Apelações na Inglaterra, faz o julgamento dos recursos. As partes ainda poderão recorrer, em última instância, à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça. No entanto, uma sentença definitiva pode levar mais de um ano para ser anunciada. Até lá, Paquetá segue atuando.

Investigação de Lucas Paquetá

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) investiga o meia por má conduta em quatro jogos do West Ham entre 2022 e 2023. Segundo o inquérito, o brasileiro teria forçado cartões amarelos nas partidas, todas pelo Campeonato Inglês, para beneficiar apostadores.

Os jogos, por sua vez, aconteceram entre novembro de 2022 e agosto de 2023, contra os clubes Leicester, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth.

Dessa forma, as acusações da FA de 2024 afirmam que Paquetá tentou “influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas”.

Aliás, o meia recebeu convocação para depor na CPI do Senado, mas pediu para ter seu depoimento adiado e ainda não prestou esclarecimentos.

