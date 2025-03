Comentarista dispara: ‘Nenhum jogador do Palmeiras tem nível de Neymar lá de trás’

Desde que Estevão surgiu no time profissional do Palmeiras, as comparações começaram. No entanto, com o retorno de Neymar ao futebol brasileiro, as comparações aumentaram consideravelmente.

O comentarista Flávio Prado, no programa “Bate Pronto” da “Jovem Pan”, destacou que nenhum jogador do Verdão atualmente está no nível de Neymar em seu auge.

“Não tem nenhum jogador do Palmeiras com o nível do Neymar lá de trás. Seguramente, o Estevão, na condição que o Neymar está hoje, rende mais que o Neymar. Os dois juntos, é provável que o Estevão renda mais. Não sei se ele vai chegar ao nível do Neymar no auge, mas o Estevão, hoje, é mais perigoso do que o Neymar como um todo”, afirmou o comentarista.

Recentemente, o jornal AS publicou que Estevão ofusca Neymar no Brasil. “Estevão eclipsa Neymar” foi o título da matéria, que destacou os recordes já alcançados pelo jovem jogador.

“O Chelsea tem uma joia em ascensão que precisa ser aproveitada, pois ele está quebrando todos os recordes do futebol brasileiro sem ter completado 18 anos. (…) O ponta do Palmeiras teve um breve momento em que não se mostrou tão bem quanto estava acostumado, mas parece que, com o passar da temporada, seu nível vem aumentando de forma grotesca. Depois de quebrar recordes em 2024, em 2025, ele parece seguir o mesmo cenário.”

O texto, no entanto, também alertou que Estevão está em “processo de desenvolvimento”.

