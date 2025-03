Jornalista revela conversas sobre ‘contrato vitalício entre Flamengo e Arrascaeta’ e dispara: ‘Não faz sentido’

Daniel Fonseca, atual agente de Arrascaeta, reuniu-se com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, na segunda-feira de Carnaval (3), com o objetivo de discutir a renovação do contrato do jogador com o clube. No entanto, a proposta, segundo o jornalista Mauro Cezar Pereira, prevê um vínculo vitalício.

Em sua coluna no “Uol”, Mauro Cezar revelou que o jogador já “havia sinalizado para os rubro-negros a intenção de firmar um contrato vitalício”. Ele também informou que a proposta será apresentada nos próximos dias.

Pereira, contudo, destacou que renovar o contrato de Arrascaeta não é uma prioridade para o Flamengo neste momento, já que o vínculo atual vai até o fim de 2026. Além disso, segundo o jornalista, o clube observa com atenção a regularidade do atleta e suas condições físicas, fatores que pesam contra a possibilidade de uma nova assinatura.

“Não faz sentido”, dispara Mauro Cezar Pereira

Durante sua participação no “Uol News Esporte”, o jornalista ressaltou que a ideia de um contrato vitalício para Arrascaeta só faria sentido se fosse para Zico.

“Em uma das conversas preliminares, chegou-se a falar sobre um contrato vitalício [para Arrascaeta]. É algo que eu apurei, o Flamengo não tem a menor ideia do que seria: Até a morte? Até parar de jogar? Quem determina quando o jogador para de jogar? O Zico poderia ter um contrato vitalício com o Flamengo, seria razoável. Mas não faz sentido outro jogador ter um contrato vitalício. O fato é que a participação do Arrascaeta caiu muito em termos de assiduidade e número de jogos. Fisicamente, ele constantemente não está bem. Neste momento, também não está bem tecnicamente. Seria uma piada tentar renovar o contrato de um jogador com vínculo até o ano que vem”, finalizou.

