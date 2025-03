Olaria x Brusque: onde assistir, escalações e arbitragem

Olaria e Brusque duelam pela Copa do Brasil, na segunda fase - (crédito: Foto: - Hugo Almas / Olaria)

Olaria e Brusque entram em campo nesta quinta-feira (06) pela segunda fase da Copa do Brasil. Se houver empate, o vencedor será decidido nas cobranças de penalidades. Este será um jogo único, que ocorrerá no estádio Luso-Brasileiro, na zona norte do Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília). Além disso, o time que avançar garantirá um prêmio de cerca de R$ 2,3 milhões.

Onde assistir

SporTV e Premiere FC transmitem ao vivo.

Como chega o Olaria



Em busca de continuar fazendo história, o Olaria jogará com o apoio de sua torcida, como já ocorreu na primeira fase, quando eliminou o ABC, de Natal. Além disso, o time está focado na premiação, que poderá ser usada para investir em melhorias no estádio e nas instalações. No campo, Wesley Manga é a principal esperança de gols, enquanto Marcus Alexandre comanda a equipe.

Como chega o Brusque

Após o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, o Brusque quer virar a página. Para isso, uma boa campanha na Copa do Brasil seria essencial, especialmente após eliminar o Trem na fase anterior. Filipe Gouveia, técnico do time, aposta no talento ofensivo de Guilherme Pira e Pollero para conquistar a classificação e dar um novo rumo à temporada.

OLARIA X BRUSQUE

Segunda fase Copa do Brasil – Jogo único

Local: Estádio Luso Brasileiro, Ilha do Governador, Rio de Janeiro

Data e horário: quinta-feira, 06/03/2025, às 21h30 (de Brasília)

OLARIA: Victor Hugo; Rossales, Jefferson Formigão, Brenner e Kauã Brum; Wheidson Recife, Thales, Victor e Matheus Gama; Ryan Matheus e Wesley Manga. Técnico: Marcus Alexandre

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato; Paulinho Moccelin, Biel, Guilherme Pira; Pollero. Técnico: Filipe Gouveia

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (AL)

Assistentes: Esdras Mariano Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva.

VAR: Não há nas duas primeiras fases da Copa do Brasil

