Hospital interrompe processo de confirmação de morte encefálica após reação de jogador do Bragantino

“Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares – dizia a nota na oportunidade”, dizia o comunicado sobre o protocolo.

O acidente com jogadores do Bragantino

Dois jogadores do RB Bragantino ficaram feridos em um violento acidente de trânsito, no início da manhã desta terça-feira, 4, no km 127 da Rodovia Anhanguera, em Americana.

Segundo a Polícia Rodoviária, portanto, o carro dos jogadores colidiu fortemente contra a traseira de um caminhão por volta de 5h21, na pista sentido sul. Os atletas estavam a caminho do Centro de Treinamento em Atibaia, a 65 km de Campinas, e foram levados do Hospital Municipal de Americana por uma viatura da CCR Autoban – concessionária que administra a via.

Pedro Severino, de 19 anos, sofreu traumatismo craniano, passou por cirurgia e está em em estado gravíssimo no hospital. Ele estava no banco do passageiro no momento da colisão. Enquanto o outro jogador, Pedro Castro, de 18, se protegeu pelo assento traseiro e teve apenas ferimentos leves.

Agentes submeteram os motoristas do caminhão e do carro ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Eles não sofreram ferimentos.

Motorista dormiu no volante

Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, motorista particular que levava os jogadores do Bragantino de Ribeirão Preto para o Centro de Treinamento em Atibaia, afirmou à polícia que dormiu no volante.

Assim, em depoimento à Polícia Civil, o motorista explicou que Pedro Severino foi quem pediu para Aguinaldo levá-los até Atibaia. Dessa forma, ele afirmou que se preparou para a viagem, dormindo das 18h do dia anterior às 2h de terça, mas que, mesmo assim, dormiu ao volante. Com isso, o veículo foi para a faixa da direta e acabou “abalroando no caminhão”. Por fim, afirmou que tentou socorrer os passageiros.

Além disso, o tio de Pedro Castro, Jefferson Severiano Neves, contou que os dois jogadores também dormiam. Ele revelou que e o sobrinho acordou com o impacto da colisão.

“Eles saíram de madrugada e estavam os dois dormindo nesse momento. O que o Pedro [Castro] conta é que ele só acordou com o impacto mesmo e que, a partir de então, por estar consciente, começou a pedir ajuda, começou a tentar ligações para nós, para o clube”, disse Neves.

Severino é filho de ex-seleção

Pedro Severino, que está em estado gravíssimo no hospital, é filho do ex-jogador Lucas Severino. No Brasil, ele é ídolo do Athletico-PR e do Botafogo-SP. No Japão, é ídolo do Gamba Osaka e FC Tokyo. Além disso, o atacante defendeu o Cruzeiro, Corinthians, Rennes (França). Vale ressaltar que Lucas vestiu a camisa da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, e jogou com Alex e Ronaldinho Gaúcho.

RB Bragantino