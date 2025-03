Athletic recusa venda de mando contra o Grêmio; veja local do jogo

O Athletic recusou ofertas para mudança do mando contra Grêmio, pela segunda fase da Copa do Brasil. Assim, o Esquadrão definiu que o duelo será no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. O clube mineiro rejeitou propostas de até R$ 1,5 milhão para levar o jogo para outras cidades do país.

De acordo com informação do “ge”, o Athletic recebeu quatro propostas de empresas para mandar o jogo contra o Grêmio. Brasília (Distrito Federal), Cuiabá (Mato Grosso), Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) e Criciúma ou Joinville (Santa Catarina). foram as opções.

Em nota, o clube mineiro afirmou que as “algumas dessas propostas eram financeiramente muito atrativas”. No entanto, a diretoria preferiu manter o duelo em Minas Gerais. Os valores, afinal, giraram entre R$ 700 mil e R$ 1,5 milhão.

Assim, Athletic e Grêmio medem forças na quarta-feira, dia 12 de março, a partir das 19h30, no Estádio Joaquim Portugal, que tem capacidade para 4.090 espectadores. Quem vencer, passa de fase na Copa do Brasil. Empate leva a decisão para os pênaltis. A premiação é de R$ 2.315.250 para quem avançar.

Nota do Athletic

“Nos últimos dias, o Athletic Club SAF recebeu sondagens para a retirada do mando de campo da partida contra o Grêmio, em São João del-Rei, pela segunda fase da Copa do Brasil. Algumas dessas propostas eram financeiramente muito atrativas, mas, assim como fizemos em outras ocasiões, decidimos manter o jogo em casa.

São João del-Rei receberá um dos jogos mais importantes da história do Athletic Club. Fizemos tudo o que era possível para viabilizar essa partida na nossa casa. Agora, precisamos do apoio incondicional da nossa torcida.

Vamos jogar pelo nosso povo, por tudo o que construímos juntos e por tudo o que ainda queremos alcançar.

Temos orgulho da nossa terra, nossa cultura, das nossas raízes. Entraremos em campo por cada um de vocês que carrega o Athletic e São João del-Rei no coração. Juntos, vamos escrever mais um capítulo da nossa história.

A partida está confirmada para a próxima quarta-feira, 12 de março, às 19h30, na Arena Sicredi.”

