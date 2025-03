Record chega a acerto com FPF e transmitirá clássicos das semifinais do Estadual

A Record recebeu a confirmação que está liberada para transmitir as partidas da semifinais do Campeonato Paulista em TV aberta. Isso porque a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou como seria a exibição dos jogos, na última terça-feira (4). Assim, a emissora se programou para exibir Corinthians x Santos, às 18h30 (de Brasília), no próximo domingo (9). Palmeiras x São Paulo ocorrerá, às 21h35, no dia seguinte.

Com isso, esta será a primeira ocasião em que a Record ganha a autorização para transmitir os dois confrontos das semifinais. Afinal, o acerto prévio era somente pela exibição de uma partida. Contudo, não houve uma modificação no contrato.

Na verdade, a emissora construiu um outro acordo com a FPF. A empresa contatou a federação para sinalizar que estava disponível para exibir Palmeiras x São Paulo pela facilidade com a data. No caso, o clássico está marcado para ocorrer em uma noite de segunda-feira, dia da semana incomum para torcedores irem ao estádio, neste caso o Allianz Parque.

Record obtém êxito em movimentação estratégica

O intuito da Record com este movimento foi para auxiliar na ampliação do alcance, satisfazer seus patrocinadores e até a federação. Por isso, obteve essa aprovação pontual, já que pelo vínculo só teria o direito de exibir Corinthians x Santos.

No fim do ano passado, o canal de Edir Macedo teve sucesso em estender seu vínculo com direitos de transmissão do Campeonato Paulista até 2029. Tal cenário constata o bom relacionamento entre as partes.

A parceria que teve início em 2022 conta com a possibilidade de exibir partidas aos domingos, além do êxito em números de audiência e vendas comerciais. De forma geral, a emissora tem a liberação para transmitir 16 jogos por ano. Ou seja, até o momento, com este acerto pontual, serão 17 embates transmitidos em 2025.

