Grêmio deve contar com dois retornos em jogo de ida da final do Gauchão

Em meio à preocupação se estará disponível para comandar o Grêmio na área técnica, Quinteros deve contar com o retorno de dois jogadores. Isso porque os atacantes Amuzu e Aravena têm grandes possibilidades de estarem aptos a atuar no primeiro Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho.

A dupla não passou na avaliação do departamento médico. Assim, foram desfalques no Imortal para o jogo de volta da semifinal do Estadual diante do Juventude, no último sábado (01/03). O belga passou por exames de imagem que não constataram lesão muscular nas costas, após ele apontar desconforto, que ainda o incomodam. Portanto, caso se recupere destas dores, tem chances de retornar ao time titular. O cenário adverso se notabiliza pelo pouco entrosamento, já que chegou ao Tricolor Gaúcho ainda no início desta temporada.

Em comparação, a situação de Aravena é mais complexa, pois o chileno está em reta final do tratamento de uma contusão muscular na coxa esquerda. Por conta desse problema, não entra em campo desde a estreia do Imortal na Copa do Brasil, quando enfrentou o São Raimundo-RR. Ou seja, caso aprimore a parte física a tempo, torna-se uma opção interessante para Quinteros. Tanto pela maior ambientação e entendimento dos companheiros como por ser uma peça bastante utilizada pelo treinador.

Portanto, Amuzu e Aravena concorrem por um lugar na ponta esquerda titular do Grêmio. O argentino Pavón é outro candidato, mas com menor probabilidade pelo extenso período em que esteve inativo. Há também uma concorrência no meio de campo entre Cristaldo e Monsalve, que promete ser acirrada durante a temporada.

Gringos voltam a protagonizar disputa pela titularidade no Grêmio

O camisa 10 desponta pela qualidade técnica e experiência. Já o colombiano retomou o protagonismo neste início de temporada, além de demonstrar regular participação na construção de jogadas.

Jemerson será desfalque por expulsão no duelo de volta diante do Juventude na semifinal do Estadual. Em seu lugar, Gustavo Martins deve permanecer no time. Assim, o provável 11 inicial é: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Amuzu (Aravena); Braithwaite.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook