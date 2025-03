Beija-Flor é campeã dos Desfiles do Carnaval do Rio pela 15ª vez

A Beija-Flor sagrou-se campeã dos Desfiles do Carnaval Janeiro de 2025. Com o enredo “Ómi Tútu ao Olúfon – Água Fresca para o Senhor de Ifón”. Um enredo afro contando a mitologia iorubá: uma visita de Oxalá a Xangô. Com o enredo Laíla de Todos os Santos, a escola homenageou um de seus maiores ícones, Laíla, diretor de bateria, diretor de carnaval multicampeão e muito ligado às religiões afro. A escola venceu com 270 pontos, contra 269,9 da vice-campeã Grande Rio. Foi pontuação máxima, mas a Beija-Flor teve de usar três descartes de 9,9 (na apuração, são quatro jurados, e valem as três melhores notas) para garantir o 100%.

Este foi o 15º título da Beija-Flor, que é a terceira maior vencedora, perdendo apenas para Portela (22) e Mangueira (20). Os títulos da Escola de Nilópolis, além de 2025, foram em 1935, 1939, 1941/42/43/44/45/46/47, 1951, 1953, 1957/58/59/60, 1962, 1964, 1966, 1970, 1980, 1984 e 2017.

Sorrisos e choro de Neguinho da Beija-Flor

O desfile também marcou a despedida de um dos outros ícones da escola: Neguinho da Beija-Flor. Desde 1976 como o intérprete oficial, ele cantou em todas as 15 conquistas da agremiação

“Encerrei com chave de ouro, Deus foi muito bom. Laíla mereceu. E estou aposentado. Mas agora vamos festejar. A comunidade merece, disse Neguinho, entre choro e sorrisos, lembrando que ainda passará puxando o canto da escla no desfile das campeãs.

“Estreei em 1976 campeão (NR: Com Sonhar com Rei dá Leão) e me aposento campeão”, disse o supervencedor Neguinho.

Além de Beija-lor, o desfile das Campeãs, neste sabado, contará com a vice-campeã Grande Rio, além das escolas que ficaram entre 3ºe 6º: Imperatriz, Viradouro, Portela e Mangueira.

A escola rebaixada foi a Unidos de Padre Miguel. Exatamente aquela que subiu do acesso em 2024. Ela somou 266,8 pontos, atrás da penúltima, outra escola do mesmo bairro, a gigante Mocidade Independente, 267,9. Mas a campeã do Grupo de Acesso de 2025, que desfilará na elite. será conhecida apenas nesta quinta-feira.

Colocação final dos Desfiles das Escolas de Samba do Rio

1º Beija-Flor – 270 pontos (Campeã)

2º Grande Rio – 269,9 pontos (no desfile das campeãs)

3º Imperatriz Leopoldinense – 269,8 (no desfile das campeãs)

4º Viradouro – 269,4 (no desfile das campeãs)

5º Portela – 269,4 (no desfile das campeãs)

6º Mangueira – 269,4 (no desfile das campeãs)

7º Salgueiro – 269,2

8º Vila Isabel – 269,1

9º Unidos da Tijuca – 268,8

10º – Paraíso de Tuiuti – 268,7

11º – Mocidade Independente de Padre Miguel – 269,7

12º – Unidos de Padre Miguel – 266,8 (rebaixada)

Como foi a apuração dos Desfiles das Escolas de Samba do Rio

Logo no primeiro quesito, enredo, duas escolas cotadas entre as favoritas perderam décimos que as afastaram do grupo da frente. Foram elas Salgueiro (0,2) e Viradouro (0,3). A Mangueira perdeu 100% ao deixar 0,1 no Mestre-Sala e Porta-Bandeira, e a Grande Rio também lamentou a perda de 0,1 em Bateria. Com isso, no início da apuração do quarto quesito, Harmonia, as escolas Imperatriz, Beija-Flor e Paraíso do Tuiuti eram as únicas com notas máximas. Contudo, na Harmonia, a Tuiuti perdeu 0,2. Assim, caiu da ponta para o sétimo lugar.

Vieram Alegorias e Adereços, Evolução. Imperatriz e Beija-Flor seguiram com notas máximas, embora a Beija-Flor precisasse do descarte de 9,9 em três quesitos para se manter na ponta. Mas a Grande Rio, apenas um décimo atrás, estava muito na briga.

Após o oitavo quesito, Fantasias, o rebaixamento da Unidos de Padre Miguel estava encaminhado, com a Mocidade em penúltimo. Mas veio os primeiros 9,9 da Imperatriz. Ele teve dois, descartou um e caiu para terceiro. A Beija-Flor assumia a liderança 0,1 à frente da Grande Rio. Em Samba-Enredo, mais um décimo pedido pela Imperatriz e assim a briga se resmiu a Beija-Flor e Grande Rio.

Restava apenas Comissão de Frente. A Beija-Flor garantiu as notas 10 que valeram seu 15º título do Carnaval Carioca. Grande Rio, campeã de 2022 e vice em 2024, em segundo e lamentado os descartes. Caso todas as notas valessem, seria ela a vencedora. Mas o título ficou realmente com uma das favoritas. A Beija-Flor de Laíla, Neguinho e que fez Nilópolis cantar e esquecer o oitavo lugar de 2024.

