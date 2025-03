Atacante do Cruzeiro comparece à ‘noite do sushi’ de Neymar

Gabigol aproveitou o período de três dias de recesso do Carnaval concedido pelo Cruzeiro para encontrar Neymar. Isso porque o camisa 9 da equipe celeste foi um dos convidados do craque para a “noite do Sushi”, que ocorreu na mansão do atleta do Santos, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Além da amizade, o jogador da Raposa também namora a irmã do astro. Em um vídeo de divulgação da festa, Gabigol aparece com uma camisa preta estampada, um boné da mesma cor, da marca Supreme, e uma gravata borboleta prioritariamente amarela com bolinhas pretas.

A ida do atacante do Cruzeiro para a Costa Verde do Rio de Janeiro ocorreu no último sábado (01). Em um primeiro momento, Gabriel Barbosa participou de jogo-treino entre a equipe profissional e o time sub-20 da Raposa. Na ocasião, o camisa 9 teve performance de destaque ao marcar três gols.

Na viagem ao Rio de Janeiro, Gabigol teve a companhia de João Pedro Fernandes, filho caçula de Pedrinho, dono da SAF do clube mineiro.

Neymar curte Carnaval no Rio de Janeiro

Neymar refez a ponte aérea dos primeiros dias de Brasil e deixou Santos para dar um pulinho no Rio de Janeiro junto de alguns companheiros do Santos. Desta vez, porém, trocou Mangaratiba para curtir o segundo dia de desfile das escolas de samba direto de um camarote na Sapucaí. Acompanhado de Bruna Biancardi e companheiros de clube, o craque ainda esbarrou com outros astros do esporte durante o evento e pôde sentir de pertinho o clima de despedida de Neguinho da Beija-Flor.

O astro santista nunca escondeu sua afeição ao carnaval, nem mesmo quando tinha compromissos em outro continente. Evidentemente, que morando no Brasil não seria diferente. Mas foi. O ‘Bloco do Camisa 10 da Vila’ esteve muito mais caseiro e num ritmo mais calmo ao de outros tempos.

Nos primeiros dias, curtiu em casa com amigos e familiares. Isso porque o camisa 10 ainda se preparava para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista diante do Bragantino, na Vila Belmiro. Agora, liberado desse compromisso, se deu ao luxo de aproveitar no clima de ‘carnalove’.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.