Suspenso, Vitor Mendes pede liberação do STJD para realizar ‘último desejo da vida do pai’

O zagueiro Vitor Mendes, ex-Flamengo, Juventude e Atlético, fez uma postagem nas redes sociais com um pedido especial ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD): a possibilidade de voltar a campo para realizar o sonho de seu pai.

O defensor está suspenso por 720 dias pelo STJD devido ao envolvimento em manipulação de jogos. No entanto, ele argumenta na postagem que já cumpriu um ano e sete meses da pena e compartilha uma foto de seu pai, internado em um hospital.

“STJD, preciso ser liberado para trabalhar e lutar pela vida do meu pai. Aceite o recurso de liberação, já cumpri um ano e sete meses de suspensão. O último desejo do meu pai é me ver em campo antes de partir”, postou Vitor Mendes.

Mendes teve seu nome citado nas investigações da Operação Penalidade Máxima, quando atuava pelo Fluminense. Após, punido com 720 dias de suspensão e multa de R$ 70 mil. O zagueiro firmou acordo com o Ministério Público para não ser processado criminalmente.

