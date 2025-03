Barcelona x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Corinthians vai até o Equador para encarar o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no estádio Estádio Monumental, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. O Timão chega após passar sufoco, mas eliminar a Universidad Central, da Venezuela. Já os equatorianos eliminaram seus compatriotas, o El Nacional, na fase anterior

O jogão pela Libertadores contará com uma transmissão mais do que especial da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva começa a partir das 20h (de Brasília), sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração.

Cesar Tavares narra este importante duelo da Libertadores. Contudo, a Voz ainda apresenta os comentários precisos de João Miguel Lotufo e as reportagens de André Bachá. Não deixe de clicar na arte acima a partir das 20h (de Brasília) para você não perder nada deste Barcelona x Corinthians.

