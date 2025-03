Cano chega aos 100 gols pelo Fluminense, que vence o Caxias e avança na Copa do Brasil

Com dois de Cano e marca centenária, Fluminense avança na Copa do Brasil - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE)

Com direito a marca importante de Germán Cano, o Fluminense venceu o Caxias por 2 a 1 em pleno Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS) e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (5), o Tricolor contou com dois gols do atacante, que chegou aos 101 pelo Flu e, de quebra, tornou-se artilheiro isolado da competição, agora com quatro bolas nas redes.

Primeiro tempo

Com o gramado pesado, o Fluminense não conseguia encontrar muitas linhas de passe, até por conta da forte marcação do Caxias. A torcida da casa também atrapalhava, imprimindo pressão nos visitantes. O Tricolor, então, começou a arriscar chutes de fora da área, com Fuentes, Canobbio e até mesmo o zagueiro Freytes.

A saída de três não funcionava com maestria pelo Flu, que encontrava dificuldades para criar chances claras. Após falha da zaga do Caxias, porém, o placar se abriu, aos 41′. Canobbio ficou com a bola na intermediária e viu movimentação fantástica de Jhon Arias pela esquerda. O craque da camisa 21 tinha total liberdade para se movimentar pelo campo.

Dessa forma, ele cruzou rasteiro para a área e contou com a sorte, já que a bola desviou e ficou à feição de Germán Cano. De primeira, o argentino mandou para o fundo do barbante, anotando seu centésimo gol pelo Fluminense.

1??0??0?? VEZES GERMÁN EZEQUIEL CANO.

Segundo tempo

O Caxias precisou se soltar para buscar pelo menos o empate. Richard, em chute de fora da área, assustou Fábio. Serna, pelo Fluminense, perdeu um gol quase da pequena área e ainda errou um domínio simples em lances praticamente sequenciais. Aos 8′, o mesmo Richard mandou bola na trave e quase empatou, mas o lance tinha impedimento marcado pelo auxiliar.

Em jogada pela esquerda, o Caxias teve mais uma chance para empatar. Com quem? Richard, que cabeceou para fora. Na sequência, Cano ficou livre e soltou o pé, errando o alvo por centímetros. Aos 20′, no entanto, o artilheiro não perdoou. Canobbio fez linda tabela com Martinelli e rolou para trás para o atacante, que mandou de canhota para fazer o segundo. Além disso, se isola na artilharia da Copa do Brasil, com quatro gols.

A torcida do Caxias voltou a acreditar apenas três minutos depois, quando Alisson descontou. Em cobrança de falta na área, o próprio zagueiro mandou no travessão. No rebote, Fábio fez milagre, mas não conseguiu evitar o gol na terceira finalização em sequência. Acreditando no empate, o time da casa se lançou, buscando imprimir pressão no adversário. Fábio até precisou fazer uma difícil defesa em chute de longe, mas a vaga mesmo era destinada para o time das Laranjeiras.

Próximos passos de Fluminense e Caxias

Classificado para a terceira fase, o Flu agora aguarda pelo sorteio para saber quem enfrentará na sequência da Copa do Brasil. Além dos 20 times que avançarão através da segunda fase, outras 12 equipes adentrarão no certame, aliás. A partir da terceira fase, os jogos serão de ida e volta e passarão a ter VAR. As partidas, porém, só ocorrem em abril (data base dia 30) e maio (dia 21).

Antes, é claro, o Flu quer confirmar a classificação para a final do Campeonato Carioca. No domingo (9), visita o Volta Redonda após enfiar 4 a 0 na ida e encaminhar a vaga. A partida será às 18h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Já o Caxias agora entra em um período de ‘férias’. Afinal, eliminado do Gauchão e da Copa do Brasil, só volta a campo dia 12 de abril, quando inicia sua campanha na Série C do Brasileirão.

CAXIAS 1 x 2 FLUMINENSE

2ª fase da Copa do Brasil – jogo único

Local: Estádio Francisco Stédile (Centenário), em Caxias do Sul (RS)

Data e horário: quarta-feira, 05/03/2025, às 19h (de Brasília)

CAXIAS: Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes, 39’/2ºT), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Pedro Cuiabá (Paulinho, 39’/2ºT), Vini Guedes, Mantuan (Richard, intervalo) e Tomas Bastos; Calyson (Nicholas, 25’/2ºT) e Iago (Gabriel Lima, intervalo). Técnico: Luizinho Vieira

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier, 44’/2ºT), Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli (Nonato, 37’/2ºT) e Arias; Serna (Hércules, 25’/2ºT), Canobbio (Paulo Baya, 44’/2ºT) e Cano (Everaldo, 25’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

Gols: Germán Cano, 40’/1ºT (0-1); Germán Cano, 20’/2ºT (0-2); Alisson, 23’/2ºT (1-2)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Não há VAR nas duas primeiras fases da Copa do Brasil

Cartões Amarelos: Lucas Cunha (CAX); Guga (FLU)

Cartões Vermelhos: –

