Inter anuncia campeão do mundo pelo clube como novo técnico Sub-20

O Inter anunciou mudanças nas categorias de base do clube na noite desta quarta-feira (5). Assim, a primeira novidade é o retorno do ex-goleiro Renan Brito, campeão da Libertadores e do Mundial pelo Colorado, como técnico Sub-20.

Renan estava no Barra, de Santa Catarina, onde iniciou sua carreira como treinador. Inicialmente, em 2022, assumiu a equipe Sub-17 do Pescador. Depois se tornou auxiliar técnico do time principal e, em 2024, assumiu a equipe no Campeonato Catarinense. Porém, não fez um bom Estadual nesta temporada e, então, se desligou do clube.

Assim, o técnico Éder Moraes passará a comandar o time Sub-17. O treinador esteve à frente da categoria no ano passado, onde conquistou o título da Fam Cup de forma invicta e o vice-campeonato do Gauchão. Portanto, retorna ao posto.

Fernando Rech como diretor das categorias de base

Ex-Juventude, Fernando Rech assumirá o cargo de diretor de futebol – Formação e Transição das categorias de base do Inter. O dirigente assume o posto após a saída de Jorge Andrade no fim da última temporada.

