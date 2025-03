Atlético goleia Manaus no Mineirão e avança para a terceira fase da Copa do Brasil

Jogadores do Galo comemoram um dos gols no triunfo sobre o Manaus - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético não teve dificuldades para garantir sua classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (5), o time goleou por 4 a 1 o Manaus no Mineirão. Alisson e Cuello abriram o placar para o Galo no primeiro tempo, e Rony e Deyverson completaram na etapa final. Renanzinho fez o gol de honra da equipe amazonense.

Jogo de um único time

O Atlético dominou as ações e chegou aos gols sem grande esforço. Rony (de cabeça) e Gabriel Menino (de fora da área) tiveram boas chances, mas quem abriu o placar para os donos da casa foi Alisson aos 17 minutos, após pegar sobra do goleiro Gustavo Silva em cruzamento na pequena área e empurrar para a rede – a jogada começou com Arana pela esquerda. Aos 31′, Natanael deu passe para Cuello na entrada da área, que cortou a marcação e arrematou rasteiro para ampliar. O Manaus, por sua vez, buscou contragolpes que não surtiram efeito assim como tentou ocupar espaços na tentativa de resistir ao volume dos mineiros.

Atlético mantém domínio

Em vantagem no placar, o Galo poderia cadenciar o jogo na volta do intervalo. Mas o time não segurou a bola para fazer valer o resultado. Pelo contrário. Balançou a rede logo no começo da segunda etapa. Aos 2 minutos, Rony pegou sobra de um domínio errado de Scarpa na grande área e chutou rasteiro cruzado entre as pernas de Gustavo Silva. Quando parecia que o Manaus iria se entregar, Renanzinho anotou um golaço em chute de longa distância na gaveta. Desse modo, ele quebrou uma longa sequência invicta do goleiro Everson.

O técnico Cuca promoveu substituições que mantiveram o bom nível atleticano, Assim, o Galo transformou a vitória em goleada. Aos 19′, Scarpa cruzou para Cuello, que tocou para Deyverson, com o gol aberto, dar números finais ao placar. Rony ainda teve um gol anulado pela arbitragem de campo, já que o VAR segue indisponível na segunda fase da Copa do Brasil.

ATLÉTICO 4X1 MANAUS

Copa do Brasil – 2ª Fase

Data: 5/3/2025 (quarta-feira)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público e Renda: 15.815 presentes / R$ 655.610,65

Gols: Alisson, 17’/1ºT (1-0); Cuello, 31’/1ºT (2-0); Rony, 2’/2ºT (3-0); Renanzinho, 6’/2ºT (3-1); Deyverson, 19’/2ºT (4-1).

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana (Igor Gomes, 26’/2ºT); Alan Franco, Gabriel Menino (Caio Paulista, 11’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Bernard, 22’/2ºT); Alisson (Deyverson, 11’/2ºT), Rony e Cuello (Rubens, 22’/2ºT). Técnico: Cuca

MANAUS: Gustavo Silva; Jefferson (Lelo, 26’/2ºT; depois, Levy, 40’/2ºT), Kesley e Erik Henrique; Caio Hila (Denzel, 26’/2ºT), Zé Augusto (Miguel, 40’/2ºT), Bosco, Gabriel e Miliano; Vitinho, Renanzinho e Victor Lima (Gabriel Masson, 33’/2ºT). Técnico: Júlio César

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Cartões Amarelos: Lyanco (CAM); Miliano (MAN)

Cartão Vermelho: –

