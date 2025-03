Canobbio celebra classificação do Fluminense: ‘Parabenizar o grupo’

Canobbio em Caxias do Sul 1x2 Fluminense pela Copa do Brasil - (crédito: FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE )

O Fluminense se classificou para a Terceira Fase da Copa do Brasil ao vencer o Caxias do Sul por 2 a 1, nesta quarta-feira (5), na casa do Grená da Serra. Canobbio contribuiu ao dar assistência para um dos dois gols de Cano e, além de celebrar a vitória, destacou o feito do argentino após o jogo.

“Quero parabenizar o grupo. A gente sabia que seria difícil para nós. Foi muito importante para mim participar do 100º gol de Cano. Vamos pensar no domingo porque temos uma final”, disse o uruguaio.

O Fluminense, agora, espera o sorteio para descobrir seu próximo adversário na Copa do Brasil. Além das 20 equipes que avançarão da segunda fase, outraos 12 times também ingressarão na competição.

A partir desta etapa, as partidas serão disputadas em dois jogos, ida e volta, e contarão com a presença do VAR. Os confrontos, no entanto, ocorrerão apenas em abril (com data base no dia 30) e maio (dia 21).

