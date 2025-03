Fortaleza goleia Ferroviário pela Copa do Nordeste e volta a vencer na temporada

Em duelo cearense pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Fortaleza goleou por 4 a 0 o Ferroviário nesta quarta-feira (5), na Arena Castelão. Moisés (duas vezes), Yago Pikachu e Renato Kayzer anotaram os gols do triunfo tricolor.

Com o resultado, o time dirigido por Juan Vojvoda volta a vencer no torneio regional após duas derrotas. O Leão do Pici aparece na vice-liderança do Grupo A, com nove pontos. O Ferroviário, por sua vez, ocupa a sétima colocação, com quatro somados.

O Fortaleza volta a jogar no sábado, mais uma vez frente ao Ferroviário, pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo será às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão. No primeiro encontro, houvem empate sem gols.

O resumo do jogo

Com apenas 11 minutos de jogo, o Fortaleza já vencia por 2 a 0 graças aos gol de Moisés – em vacilo de Jefão logo nas primeiras ações da partida – e Pikachu – entrou na área, fuzilou e contou com desvio na zaga. Pochettino cruzou na cabeça de Moisés, que anotou o segundo dele e o terceiro do Laion. Apesar da menor intensidade no segundo tempo, o Tricolor transformou o placar em goleada com Renato Kayzer em cobrança de pênalti. No fim, Breno Lopes desperdiçou oportunidade de marcar o quinto gol da equipe ao carimbar a trave.

