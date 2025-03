Com golaço de Coutinho, Vasco elimina o Nova Iguaçu e está na terceira fase da Copa do Brasil

O Vasco superou a desconfiança e simplesmente não tomou conhecimento do Nova Iguaçu, goleando por 3 a 0 e avançando à terceira fase da Copa do Brasil. Foi com direito a show de Coutinho, que anotou dois gols, e com o talento do português Nuno Moreira, estreante da noite. Foi dele a assistência para o gol de Rayan, que abriu o placar no Nilton Santos, nesta quarta-feira (5), no que foi a melhor exibição cruz-maltina em 2025.

Primeiro tempo

Enfim com um ponta esquerda de origem, o Vasco encontrou seu futebol e fez um primeiro tempo simplesmente espetacular. A goleada começou a ser construída cedo, incluindo participação para lá de especial do citado ponta: Nuno Moreira. O português, que estreava com a camisa do Vasco, tabelou com Paulinho e acelerou a jogada, servindo Rayan. Após lindo domínio, Rayan tocou na saída de Lucas Maticoli para, então, abrir o placar, aos 9′.

Dez minutos depois, uma sequência pitoresca. Em escanteio da direita, Vegetti teve a camisa puxada pelo zagueiro e o árbitro Anderson Daronco (RS), olhando para o lance, o ignorou. Na sequência, novo escanteio e novo agarrão no camisa 99 do Vasco, que viu sua camisa ser rasgada. Desta vez, o gaúcho apitou pênalti para o Cruz-Maltino. O capitão resolveu ‘dar uma moral’ para Philippe Coutinho, passando a bola para o camisa 11, que converteu, dessa forma, com tranquilidade: 2 a 0, aos 21′.

O show do Príncipe da Colina estava apenas começando. Aos 37′, o craque fez um gol bem ao seu estilo, dominando com o pé direito e chapando de muito longe, marcando um verdadeiro golaço no Nilton Santos – o mais bonito desde seu retorno. Era, aliás, a primeira vez que Coutinho marcava duas vezes no mesmo jogo desde 2023.

Segundo tempo

O Vasco não mexeu para o segundo tempo, mas manteve uma boa pegada no Niltão. Coutinho e Paulinho faziam ótimas tabelas, com Lucas Piton e Nuno Moreira também se encontrando pelo setor esquerdo de campo. Faltavam, porém, mais finalizações.

Na casa dos 15′, o técnico Fábio Carille começou a pensar no jogo contra o Flamengo, neste sábado (8), pela semifinal do Carioca. Afinal, com a vaga praticamente encaminhada, rodou o elenco, tirando Hugo Moura e o estreante Nuno Moreira. Posteriormente, colocou Payet e Garré, com o time girando a bola em uma rotação de “jogo-treino”. Payet chegou a ter chance de cabeça e em cobrança de falta, mas errou o alvo em ambas as ocasiões. No fim, festa da torcida no Niltão e expectativa alta para o próximo compromisso: contra o Flamengo, pelo Estadual.

Próximos passos de Nova Iguaçu e Vasco

O Vasco agora decide sua vida no Campeonato Carioca. No sábado, às 18h (de Brasília), a equipe de Fábio Carille enfrenta o Flamengo, no Maracanã, precisando vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar após perder na ida por 1 a 0. Na Copa do Brasil, só atuará no fim de abril (data base no dia 30 de abril). Ao contrário das fases iniciais, na terceira, os jogos são em ida e volta (esta, no dia 21 de maio).

Já o Nova Iguaçu tem a Taça Rio pela frente. A equipe recebe o Madureira, também no sábado, após empate por 0 a 0 na ida. Se vencer, pega o ganhador do duelo entre Sampaio Corrêa e Boavista na final. Posteriormente, a equipe da Baixada se vira para a disputa da Série D.

NOVA IGUAÇU 0 x 3 VASCO

2ª fase da Copa do Brasil-2025 – jogo único

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quarta-feira, 05/03/2025, às 21h30 (de Brasília)

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli; Renan, Mateus Müller, Yan (Guilherme, 18’/2ºT) e Sidney; Fernandinho (Igor Guilherme, intervalo), Jorge Pedra e João Lucas (Lucas Cruz, intervalo); Xandinho (Igor Lemos, intervalo), Andrey (Kennyd, 35’/2ºT) e Philippe. Técnico: Carlos Vítor.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura (Jair, 17’/2ºT), Paulinho (Mateus Carvalho, 37’/2ºT) e Coutinho (Payet, 24’/2ºT); Rayan, Nuno Moreira (Loide Augusto, 17’/2ºT) e Vegetti (Garré, 24’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

Gols: Rayan, 9’/1ºT (0-1); Coutinho, 20’/1ºT (0-2); Coutinho, 37’/1ºT (0-3)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Não há nas duas primeiras fases da Copa do Brasil

Cartões Amarelos: Andrey, Igor Lemos, Guilherme Henrique (NOV)

Cartões Vermelhos: –

