Coutinho comenta semelhança entre gol pelo Vasco e na Copa do Mundo

O meia Philippe Coutinho foi o principal destaque na goleada do Vasco por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil. Afinal, com dois gols, o craque ajudou o Cruz-Maltino a chegar à terceira rodada sem quaisquer sustos.

E, após o apito final, o jogador respondeu pergunta sobre a semelhança do seu segundo gol (o terceiro do Vasco) com um marcado pela Seleção Brasileira. Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o craque anotou um golaço de “chapa”, no melhor estilo Coutinho.

“Bem parecido, né? Como eu falei nas entrevistas anteriores, o domínio foi bom, então tive tempo para poder finalizar. Tive a sorte da bola poder entrar. Da Copa do Mundo tem uma importância muito grande. Tive a oportunidade de representar a Seleção Brasileira. Então aquele gol fica como um dos que mais vou recordar na vida”, disse à reportagem do SporTV na beira do gramado.

E sábado?

Já à equipe da Vasco TV, então, Coutinho celebrou a vitória e, em especial, a boa atuação do time. Segundo ele, a goleada pode elevar a confiança do elenco para o duelo de sábado (8), contra o Flamengo.

“Importante o time ter jogado da maneira que foi, a gente controlou bem. Construímos a vitória desde o início de jogo. Isso é importante para elevar nossa confiança, os ânimos, para chegar sábado (8), como a torcida está cantando, dar o nosso máximo para reverter o resultado”, avaliou.

O Vasco volta a campo já no sábado para enfrentar o arquirrival pela semifinal do Campeonato Carioca. Como o Flamengo tem vantagem por ter vencido a Taça Guanabara e venceu o primeiro jogo por 1 a 0, o Cruz-Maltino terá de vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar.

