Hugo Souza lamenta derrota do Corinthians: ‘Difícil falar’

Hugo Souza, goleiro do Corinthians

O Corinthians sofreu um grande baque ao perder para o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), no Equador, pela ida da Terceira Fase da Libertadores. Com o resultado, a equipe precisará vencer por quatro gols de diferença para garantir a classificação no torneio.

Goleiro da equipe, Hugo Souza desabafou após a partida e disse que é até difícil falar após o revés. Porém, destacou que lutarão até o final e que nada é impossível.

“Difícil falar. Acho que agora é esfriar a cabeça para que a gente possa em casa fazer o que sabemos fazer de melhor, que é ter a bola e agredir o adversário. Que a gente possa fazer os gols que precisamos e buscar a classificação em casa. Para essa camisa, nada é impossível”, disse após o jogo.

“É um resultado complicado, mas vamos trabalhar e lutar até o final para que a gente possa, em casa, fazer os gols que precisamos”, completou o goleiro.

A partida de volta, aliás, está marcada para a próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes, o Corinthians vai encarar o Santos, no domingo (9), pela semifinal do Campeonato Paulista.

