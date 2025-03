Sport vence CRB pela Copa do Nordeste; Vitória cede empate ao Altos no Barradão

Sport e Vitória entraram em campo nesta quarta-feira (5) pela Copa do Nordeste. Mas só um deles confirmou o favoritismo diante do respectivo adversário. Na Ilha do Retiro, o Leão pernambucano derrotou por 2 a 1 o CRB com atuação de gala do meia Sérgio Oliveira. Lenny Lobato abriu o placar, e Anselmo Ramon deixou tudo igual parcialmente até que Oliveira, então com uma assistência, anotou o gol que definiu o triunfo do time de Pepa. Já no Barradão, o Leão baiano largou na frente com o lateral Hugo, mas viu o Altos, com um jogador a mais (Carlos Eduardo foi expulso aos 28 minutos de jogo), arrancar um empate por 1 a 1 com Rodrigão já na reta final da partida.

Com o terceiro triunfo consecutivo no Nordestão, o Sport encerra a quinta rodada na liderança do Grupo A, com 12 pontos, e se classifica por antecipação às quartas de final. O CRB, por sua vez, vê encerrar a sua sequência invicta de quatro jogos no torneio regional e aparece na quarta posição.

Já o empate em Salvador faz o Vitória cair para o segundo lugar, com um ponto a menos que o Sport. Assim, o Leão baaino adia a chance de classificação para a próxima rodada. O Altos, por outr lado, chega a cinco pontos e sobe para quinto na tabela.

Próximos jogos

O Sport alivia a pressão pelos maus resultados recentes na temporada e vira a chave para o clássico de sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Santa Cruz, pela ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. No mesmo dia, porém às 16h, o CRB enfrenta o ASA, na primeira semifinal do Alagoano. O Vitória entra em campo às 18h de sábado diante do Atlético de Alagoinhas, no Barradão, pelo segundo confronto da semifinal do Baiano. no dia seguinte, às 16h30, o Altos visita o Fluminense-PI pelo jogo da ida da semifinal do Campeonato Piauiense.

