Fluminense soma quantia milionária ao chegar à terceira fase da Copa do Brasil

Com a vitória sobre o Caxias, no Centenário, o Fluminense carimbou uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil e segue na busca pelo título. Assim, o clube soma R$ 5,7 milhões de premiação, pois garantiu mais R$ 2,3 milhões por avançar de fase na competição.

Vale lembrar que a CBF realizou um reajuste nos valores das cotas do torneio nacional. Esse ajuste leva em consideração a inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O imposto aplicado sobre as quantias distribuídas na competição.

A partir da terceira fase, jogos de ida e volta definem os times que seguem na competição na busca do título. Nesse sentido, mais doze equipes entram na disputa por estarem na Libertadores ou terem vencido determinados campeonatos na última temporada. A entidade, portanto, irá definir os duelos deste momento da competição no sorteio.

Dessa forma, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (classificados à Libertadores) entram na competição. Além disso, Cruzeiro (classificado pela posição no Brasileirão 2024), Santos (campeão da Série B 2024), CRB (campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde) também estão na terceira fase.

Por fim, no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), os comandados de Mano Menezes medem forças com o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. No jogo de ida, o Tricolor goleou por 4 a 0 e tem uma ótima vantagem para avançar à final do Campeonato Carioca.

Confira a premiação das duas primeiras fases da Copa do Brasil

1ª fase | 80 clubes 1 – Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

2 – Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

3 – Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase | 40 clubes

1 – Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

2 – Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

3 – Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão 3ª fase | 20 clubes + 12 clubes = 32 clubes 1 – Grupo I (Série A): R$ 2.315.250

2 – Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

3 – Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

