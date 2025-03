Mídia equatoriana pede ‘feriado nacional’ por vitória histórica do Barcelona sobre o Corinthians

Imprensa equatoriana vai à loucura com vitória do Barcelona sobre o Corinthians - (crédito: Foto: Franklin Jacome/Getty Images)

Não é o Barcelona de Hansi Flick, mas para imprensa equatoriana é ainda melhor: é o de Segundo Castillo. O amasso do time local sobre o potente Corinthians de Ramón Díaz, no Estádio Monumental, causou uma espécie de comoção nacional na noite da última quarta-feira, 5. Jornais enalteceram a atuação dos amarelos no triunfo por 3 a 0, pela ida da fase preliminar da Libertadores, e jornalistas chegaram até mesmo a pleitear um feriado nacional.

O jornal Olé enfatizou que o Barcelona garantiu o direito de “viajar com tranquilidade ao Brasil” para o duelo da próxima quarta-feira, 12. “Isso contra um Corinthians que chegou a Guayaquil como favorito, mas sai com três gols sofridos na mala. Agora, eles têm apenas uma semana para tentar virar o jogo e causar surpresa, pois tudo parecer estar resolvido”.

“Resultado histórico do Barcelona, com gols de Janner Corozo (2) e Octavio Rivero. Os amarelos viajam com tranquilidade ao Brasil para o jogo de volta, na quarta-feira, dia 12”, publicou o site.

???? #Libertadores ¡GOLEADA TORERA! ???????? ???? Resultado histórico de Barcelona contra Corinthians: ¡3 a 0! ?? Goles de Janner Corozo (2) y Octavio Rivero ???????????? Viaja con tranquilidad a Brasil: el desquite, el miércoles 12 pic.twitter.com/Iu8fJAB1IF — Diario Olé Ecuador (@DiarioOleEc) March 6, 2025

Feriado Nacional

Já o comentarista da ‘Rádio Morena’ e ‘Rádio Redonda’, Schuberth Suing, foi além e não conteve a empolgação com o resultado dos equatorianos sobre o “time de Memphis Depay”. O comunicador ainda estava ao vivo do Estádio Monumental quando sugeriu: “deveria ser feriado nacional amanhã (risos)”.

Os torcedores seguiram uma linha mais comedida na interação com o comunicador: “vamos com calma. Depois eles ganham lá e ficamos como? Esta imprensa acaba nos prejudicando”, retrucou um internauta. Outro, por sua vez, mencionou o momento do Corinthians: “vencemos um time que atualmente fica entre os mais medíocres do Brasil, mano. Vitória merecida, mas provavelmente eles vencerão na casa deles. Não criemos tanta esperança, a derrota pode doer”.

Análise do Olé

O jornal equatoriano enalteceu o resultado histórico, mas deu ênfase mesmo no impecável desempenho dos mandantes. “O time de Castillo se apresentou melhor do início ao fim, jogando verticalmente nas laterais. Os brasileiros não conseguiram escapar em momento nenhum da pressão amarela”.

“Viu-se um time muito diferente da LigaPro, mais agressivo, mais profundo e com ideias claras. Memphis Depay teve apenas uma chance clara no jogo, e Contreras defendeu sem qualquer problema. (…) A diferença poderia ter sido maior, pois o Barcelona ainda teve um gol anulado por impedimento e por ter feito por merecer mais”.

Corinthians x Barcelona-EQU

A partida que decidirá o futuro das equipes na Conmebol Libertadores acontece na próxima quarta-feira, 12, às 21h30, na Neo Química Arena. Para avançar, o time do Parque São Jorge terá que fazer algo inédito em sua história: vencer o duelo por quatro o mais gols de diferença para garantir a vaga no tempo regulamentar.

