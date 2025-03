Daniel Alves é processado pelo Pumas; clube pede indenização de quase R$ 30 milhões

O Pumas entrou com processo na Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra Daniel Alves por quebra de contrato e violação de cláusulas estabelecidas no acordo entre as partes. Último clube da carreira do ex-lateral, o clube mexicano pede uma indenização de quase R$ 30 milhões pelo descumprimento dos termos. A audiência judicial acontece na última terça-feira do mês, dia 25 de março.

Daniel Alves chegou ao Pumas em julho de 2022 e teve seu contrato rescindido — por justa causa — em janeiro do ano seguinte. De acordo com o jornal mexicano ‘365scores’, a cúpula mexicana pede uma indenização estimada em cinco milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões na cotação atual) por violação de termos de comportamento previstos no contrato.

A rescisão contratual ocorreu após o ex-jogador ter sua prisão preventiva decretada sob acusação de agressão sexual, em Barcelona. Daniel Alves acabou condenado a quatro anos e meio de reclusão meses depois, mas atualmente cumpre a pena em liberdade provisória na Espanha.

Passagem pelo Pumas

Dos 1.030 jogos da carreira profissional, 13 foram pelo Pumas – sem gols marcados e quatro assistências concedidas. O ex-lateral chegou sem custos ao futebol mexicano após o fim de contrato com o Barcelona, clube o qual fez história, em julho de 2022.

Sua última partida profissional aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, na vitória por 2 a 1 sobre o Juarez na Liga Mexicana. O brasileiro esteve em campo por 45 minutos e participou diretamente de um dos gols da equipe, com uma assistência.

Rescisão de Daniel Alves

Conforme mencionado, a quebra contratual ocorreu após o brasileiro ter sua pena preventiva decretada pela justiça espanhola. O ex-lateral deixou o Centro Penitenciário Brians II depois de 14 meses, em março de 2024, sob o pagamento de 1 milhão de euros (R$ 5,45 milhões à época) de fiança.

O brasileiro depositou 150 mil euros (R$ 801 mil) à Justiça da Espanha antes da condenação por estupro e, por isso, teve um atenuante de pena. Esse valor deveria ser entregue à vítima, independentemente do resultado do julgamento, e o tribunal considerou que o depósito expressou uma vontade reparadora.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.