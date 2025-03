John, do Botafogo, negocia para estender contrato por mais um ano

Um dos jogadores mais emblemáticos de 2024, John negocia com o Botafogo para ampliar o vínculo por mais uma temporada. Ou seja, se a novela tiver um final feliz, o goleiro fica no Mais Tradicional até dezembro de 2028. A informação foi publicada nesta quinta-feira (6) pelo “Canal do TF”.

O contrato de John com o Botafogo termina em 2027, mas o Botafogo se adiantou para não perdê-lo. A ideia da diretoria SAF, aliás, é valorizá-lo como forma de conter o assédio de outros clubes. Em dezembro, por sinal, o Glorioso chegou a ter em mãos uma proposta de 7 milhões de euros (R$ 43,5 milhões) pelo goleiro. O clube recusou.

Após o Botafogo conquistar a Libertadores e o Brasileiro de 2024, John, aliás, recebeu sondagens da Inglaterra e da Turquia.

O goleiro está no Glorioso desde o início do ano passado. Ele começou como reserva de Gatito, com o técnico Tiago Nunes. Quando teve a oportunidade entre os 11 iniciais da escalação, se lesionou. Voltou somente em abril, quando o treinador era Artur Jorge. Desde então, se consolidou como titular absoluto.

Em números, John realizou 58 jogos pelo Botafogo entre 2024 e 2025.

