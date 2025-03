Com Neymar, Dorival convoca Seleção Brasileira para duelo nas Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior convocou nesta quinta-feira (06/3) os 23 jogadores que vão defender a Seleção Brasileira na próxima Data-Fifa. O Brasil vai encarar a Colômbia, no Mané Garrincha e a Argentina, em Buenos Aires, em partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O evento aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aliás, o grande nome da lista foi Neymar. Afinal, o craque do Santos e camisa 10 da Seleção Brasileira volta à vestir a camisa canarinho após um ano e cinco meses. Além disso, o Brasil também terá um ataque muito forte com Vinícius Júnior, Raphinha, Rodrygo, entre outros.

Para fechar a lista, ele e auxiliares viajaram à Europa no mês passado, onde acompanharam treinos e jogos de possíveis convocados. Nos últimos dias eles também observou atletas de clubes brasileiros.

A Seleção recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h. O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

Confira a convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Bento – Al-Nassr (SAU)

Ederson – Manchester City (ING)

ZAGUEIROS

Danilo – Flamengo

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Léo Ortiz – Flamengo

Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo – Nottingham Forest (ING)

LATERAIS

Guilherme Arana – Atlético-MG

Vanderson – Monaco (FRA)

Wesley – Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

André – Wolverhampton (ING)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Gerson – Flamengo

Joelinton – Newcastle (ING)

Matheus Cunha – Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. – Santos

ATACANTES

Estevão – Palmeiras

João Pedro – Brighton (ING)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Savinho – Manchester City (ING)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)

