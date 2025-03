Flamengo tem quatro jogadores convocados e lidera lista da Seleção Brasileira

Wesley, um dos grandes destaques do início da temporada, em ação com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF)

O técnico Dorival Júnior convocou a Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. Assim, o Flamengo, que foi campeão da Supercopa do Brasil e tem feito ótima campanha no Campeonato Carioca, emplacou quatro nomes na lista. Entre eles, Danilo, Léo Ortiz, Gérson e a novidade Wesley.

Nos últimos meses, desde a chegada de Filipe Luís, o lateral-direito subiu de produção, o que fez com que entrasse no caminho da possível convocação. Com a camisa rubro-negra, ele já soma 114 partidas, 63 vitórias, 24 empates e 27 derrotas. Além disso, foi titular em 88 jogos, com dois gols e quatro assistências.

“Desde 2022, eu já conhecia o Wesley e o trazia para treinamentos. Era um jogador promissor, mesmo que nós tivéssemos três laterais que atuavam com frequência. Ele sempre chamou muita atenção, um jogador muito interessante. De setembro para cá, ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. É um primeiro momento dele aqui dentro, vamos ver a reação, sentir a condição que ele está. E torcemos que ele possa repetir as atuações que vem tendo pelo Flamengo”, explicou Dorival.

Trio reaparece na lista

O trio (Danilo, Gerson e Léo Ortiz) acumula convocações e estava, de forma frequente, no radar de Dorival Júnior. O treinador, por sinal, citou a versatilidade dos atletas, entre ele Danilo, que pode atuar em qualquer posição do sistema defensivo. Ele tanto pode exercer a função de zagueiro, como lateral-direito.

“É uma configuração para essas duas partidas, do que pensamos para esses dois adversários. Eu confio na versatilidade dos meus jogadores. Podemos citar o Danilo, ele atua em várias funções, já jogou como terceiro homem ou como lateral esquerdo. Temos na cabeça aquilo que queremos. O que eu quero é liberdade de movimentação, com a participação desses elementos marcando para que a gente com bola possa criar e ter liberdade”, disse.

A Seleção recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h. O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

